صحة المرأة.. 9 حيل لتقليل الغثيان أثناء الحمل

كتبت ميرفت رشاد

الغثيان أثناء الحمل أمر طبيعي ويعرف باسم "غثيان الصباح"، يمكن أن تحدث في أي وقت من اليوم، يُعتقد أن الغثيان والقيء أثناء الحمل ناتج عن التغيرات الهرمونية، وخاصة ارتفاع مستويات هرمون الغدد ومستويات هرمون الاستروجين، يمكن أن تؤثر هذه التغيرات الهرمونية على الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الشعور بالغثيان بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة حاسة الشم والتذوق أثناء الحمل قد تساهم في الشعور بالغثيان، ويبدأ عادةً في حوالي 6 أسابيع من الحمل ويمكن أن يستمر حتى الأسبوع الثاني عشر إلى الأسبوع الرابع عشر، ولكن بالنسبة لبعض النساء، قد يستمر طوال فترة الحمل، وإليك بعض العلاجات المنزلية والحيل السهلة للتعامل مع غثيان الصباح، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

9 حيل لتقليل الغثيان أثناء الحمل

1. تناول وجبات صغيرة متكررة

يمكن أن يساعد تناول وجبات أصغر بشكل متكرر في منع معدتك من أن تصبح ممتلئة للغاية ، مما قد يساهم في الغثيان.

2. ابق رطبًا

اشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، طوال اليوم لتجنب الجفاف الذي قد يؤدي إلى تفاقم الغثيان. يجب أن تستهلك النساء ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.

3. تجنب الأطعمة المحفزة

حدد الأطعمة أو الروائح التي تسبب لك الغثيان وتجنبها قدر الإمكان، يمكنك أيضًا اختيار بديل لهذه الأطعمة المعينة.

4. الزنجبيل

جرب استخدام الزنجبيل بأشكال مختلفة ، حيث يُعرف بأنه علاج طبيعي فعال للغثيان، يمكنك إضافة الزنجبيل إلى الشاي أو تحضير شاي الزنجبيل عن طريق إضافة الزنجبيل المفروم إلى الماء الساخن وغليه لبضع دقائق.

5. النعناع

يمكن أن يساعد النعناع على تهدئة المعدة وتخفيف الغثيان، يمكنك تجربة شرب شاي النعناع أو استنشاق زيت النعناع الأساسي.

6. الأساور

تضغط هذه الأساور على نقاط معينة في معصميك ويمكن أن تساعد في تخفيف الغثيان. يشيع استخدامها لدوار الحركة وغثيان الصباح.

7. الهواء النقي والروائح النقية

افتح النوافذ أو اذهب للخارج للحصول على هواء نقي، بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد روائح معينة مثل الليمون أو اللافندر في تخفيف الغثيان.

8. تجنب الأطعمة الدهنية والحارة

يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل والمقلية أن تؤدي إلى تفاقم الغثيان ، لذلك من الأفضل اختيار خيارات أكثر اعتدالًا. الأطعمة المقلية ضارة بالصحة بشكل عام ويجب تجنبها.

9. تناولي فيتامينات ما قبل الولادة في الليل

تجد بعض النساء أن تناول فيتامينات ما قبل الولادة قبل النوم يمكن أن يقلل من فرص الشعور بالغثيان، يتم تشجيع فيتامينات ما قبل الولادة أيضًا من أجل صحة الأم والطفل.