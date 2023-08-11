علاجات طبيعية لتخفيف الغثيان .. منها النعناع والقرفة

كتب حسام الشقويرى

عادة ما يكون التغيير في حالتك النفسية، أو مشكلة في الجهاز العصبي اللاإرادي، أو الجهاز العصبي المركزي، أو خلل النظم المعدي، أو نظام الغدد الصماء الذي ينظم الهرمونات، كلها عوامل مسئولة عن إعطائك إحساسًا مزعجًا بالغثيان.و يمكن أن يجعلك تشعر بالفزع وقد تزداد سوءًا إذا لم تتمكن من القيء. ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

فيما يلي الأسباب المحتملة المختلفة للغثيان:

دوار الحركة

دوار البحر

تسمم غذائي

حساسية الحليب ومنتجات الألبان

الحمى الفيروسية أو الأمراض المماثلة

الحمل ، عادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى

القلق أو التوتر

استنشاق أو التعرض المماثل للسموم الكيميائية

روائح أو مذاقات معينة تجدها كريهة

عسر الهضم

الإفراط في الأكل

الصداع النصفي

العلاج الكيميائي (علاج السرطان)

مرض المرارة

الالتهابات

علاجات طبيعية لتخفيف الغثيان

1. إحداث تغييرات في نظامك الغذائي

إذا شعرت بالغثيان وميول إلى التقيؤ عند تناول أطعمة معينة، يجب أن تفكر في تغيير نظامك الغذائي. أكدت العديد من الدراسات أن إحداث تغييرات في النظام الغذائي من أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الغثيان. عندما تشعر بالغثيان ، يمكنك التفكير في تناول وجبات أصغر لأنها يمكن أن تمر عبر الجهاز الهضمي بشكل أسرع من حصص الطعام الكبيرة من الأطعمة. قد تضطر أيضًا إلى تجنب المنتجات الغذائية السكرية أثناء الشعور بالغثيان وإضافة المزيد من الأطعمة المالحة إلى نظامك الغذائي.

يجب أن تفكر أيضًا في شرب المزيد من الماء والمشروبات الصافية المماثلة في درجة حرارة الغرفة للبقاء رطبًا

2. تناول الزنجبيل

الزنجبيل من أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الغثيان. بينما كان الناس يستخدمون المواد الغذائية منذ زمن طويل كعلاج لها ، لم يفهم أحد تمامًا كيف يمكن للزنجبيل أن يكون علاجًا لهذه المشكلة غير السارة. وجدت الدراسات أن المركبات العديدة الموجودة في الزنجبيل لها تأثيرات مشابهة لأي أدوية مضادة للغثيان.

3. استهلك النعناع

النعناع من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا لتخفيف الغثيان. يمكن أن يريح الطعام نظامنا الهضمي عن طريق تقليل التشنجات في معدتنا وبالتالي تخفيف الشعور بعدم الراحة. حتى أن بعض الدراسات تثبت فعالية النعناع كعلاج لهذه الحالة الصحية ، بما في ذلك الغثيان والقيء الناجم عن متلازمة القولون العصبي.

4. تناول القرفة

القرفة من التوابل متعددة الاستخدامات التي تصادف أنها عنصر أساسي في الطهي. استخدم الناس القرفة بفعالية على مر العصور لعلاج عسر الهضم والحموضة وحرقة المعدة والغثيان. وجدت بعض الدراسات أن القرفة هي أيضًا علاج فعال للانتفاخ ، وتحفز حركة الأمعاء ، ويمكن أن تساعد أيضًا في تسريع عملية الهضم. جرعة مناسبة من القرفة لتقليل آثار الغثيان تتكون من عود قرفة واحد مضاف إلى ثمانية أونصات من الماء المغلي.