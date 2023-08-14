اليوم السابع
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سقوط عاطل بحوزته 11 كيلو مخدرات وسلاح نارى فى الدقهلية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:28 م
سقوط عاطل بحوزته 11 كيلو مخدرات وسلاح نارى فى الدقهلية حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة " له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز المطرية بالدقهلية) ، وذلك أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200 ألف جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الأجهزة الأمنية

ضبط عاطل

مواد مخدرة

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أمن الدقهلية



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