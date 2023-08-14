سقوط عاطل بحوزته 11 كيلو مخدرات وسلاح نارى فى الدقهلية

كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة " له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز المطرية بالدقهلية) ، وذلك أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200 ألف جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.