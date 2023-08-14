اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 أغسطس 2023 08:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

سبوتنيك: القوات الروسية تأسر 6 جنود من اللواء الجوى الأوكرانى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:04 م
سبوتنيك: القوات الروسية تأسر 6 جنود من اللواء الجوى الأوكرانى الجيش الروسى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسر جنود من الفيلق الثاني للجيش التابع لمجموعة "الجنوب" الروسية، ستة مظليين أوكرانيين من اللواء 81 المحمول جوًا للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الفيلق الثاني الروسي، اليوم الاثنين: "مقاتلي الفيلق الثاني ألقوا القبض على 6 أفراد من اللواء الجوي 81، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوروفكا".
 
وقال رومان ليفكو، أحد أسرى القوات المسلحة الأوكرانية، إن "جنود وحدته أُرسلوا للاقتحام، لكن بعد القصف قرر الاستسلام، لأن جميع زملائه من مجموعته قُتلوا".
 
 

 


روسيا

أوكرانيا

اللواء الجوى الأوكراني

روسيا وأوكرانيا

الجيش الروسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة