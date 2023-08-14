سبوتنيك: القوات الروسية تأسر 6 جنود من اللواء الجوى الأوكرانى

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الفيلق الثاني الروسي، اليوم الاثنين: "مقاتلي الفيلق الثاني ألقوا القبض على 6 أفراد من اللواء الجوي 81، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوروفكا".

وقال رومان ليفكو، أحد أسرى القوات المسلحة الأوكرانية، إن "جنود وحدته أُرسلوا للاقتحام، لكن بعد القصف قرر الاستسلام، لأن جميع زملائه من مجموعته قُتلوا".