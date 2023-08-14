زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسى

وكالات

أفاد فرع الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الساحل الشرقي من شبه الجزيرة.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عن الفرع: "وفقا لمعلومات فرع الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا، تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر. وقع مركز الزلزال على عمق 127 كيلومترا تحت قاع البحر. وكانت المسافة إلى أقرب تجمع سكني وهي مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي تبلغ 147 كيلومترا".

من جهتها قالت الدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، إن سكان التجمعات السكنية لم يشعروا بالهزات الأرضية، موكدة عدم وجود أي تقارير عن هذا من السكان المحليين. وتابعت أن الزلزال لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار، ولم يتم إصدار إعلان عن تهديد تسونامي".