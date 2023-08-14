روسيا تعلن تزويد غواصات نووية جديدة بصواريخ فرط صوتية

وكالات

قال الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أليكسي رخمانوف، في مقابلة أجرتها معه وكالة الإعلام الروسية ونشرت الإثنين، إن موسكو ستزود غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية.

وحسب موقع الحرة، أضاف أن "الغواصات النووية متعددة الأغراض لمشروع ياسن-إم.. ستكون مجهزة بمنظومة صواريخ تسيركون على أساس دائم"، لافتا إلى أن "العمل جار في هذا الاتجاه بالفعل".

والغواصات من فئة "ياسن-إم" هي غواصات مسلحة بصواريخ "كروز" وتعمل بالطاقة النووية، وتم بناؤها لتحل محل الغواصات الهجومية النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، في إطار برنامج لتحديث الجيش والأسطول.

ويبلغ مدى صواريخ تسيركون فرط الصوتية 900 كيلومتر، ويمكن أن تتجاوز سرعتها سرعة الصوت بعدة أضعاف، مما يجعل من الصعب الدفاع ضدها.

أعلنت روسيا، الخميس، أن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" قامت بإطلاق اختباري لصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، وهو سلاح من نوع جديد يثير قلق الغرب وتعتبر موسكو أنه "لا يقهر".

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من هذا العام، إن روسيا ستبدأ في إنتاج صواريخ تسيركون فرط الصوتية بـ"كميات ضخمة"، في إطار جهود البلاد لتعزيز قواتها النووية.

وقد تم تجهيز الفرقاطة الروسية الأميرال جورشكوف متعددة الأغراض، والتي اختبرت قدراتها الهجومية في غرب المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا العام، بصواريخ تسيركون.