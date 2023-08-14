رواج سياحى فى ربوع مصر.. مرسى علم تستقبل سائحين من التشيك وألمانيا وإيطاليا وبولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الاثنين، 11 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية ضمن 140 رحلة أوروبية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل اجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول اليوم استقبال 11 رحلة طيران بينها 3 رحلات من ايطاليا، و5 رحلات من التشيك، ورحلتين داخليتين من مطار القاهرة، ورحلة من احدى المطارات الالمانية، حيث يتم تسهيل الاجراءات المختلفة.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 140 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأوروبية.