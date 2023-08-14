وأكد كاكار - في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر "إكس - تويتر سابقا"، اليوم الاثنين، فيما يتعلق بهذا الشأن تعاونه الكامل مع لجنة الانتخابات، وإنه في ضوء مسئولياته الأساسية كرئيس وزراء مؤقت ومسئوليته عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يعلن استقالته من مجلس الشيوخ وحزب رابطة عوامي في بلوتشيستان، لتأكيد حيدته وضمان نزاهة هذه الانتخابات.

ومن جانبها .. ذكرت قناة تليفزيون "ايه آر واى" الإخبارية الباكستانية - أن أنور الحق كاكار سيؤدي اليمين القانونية كرئيس وزراء مؤقت في قصر الرئاسة اليوم، وقالت القناة "إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته شاهباز شريف سيلتقى مع رئيس الوزراء المؤقت بعد مراسم أداء اليمين، وأن أنور الحق سيتفقد حرس الشرف كرئيس جديد للوزراء".

وأشارت القناة الإخبارية الباكستانية إلى أن شاهباز شريف سيتفقد بعد ذلك حرس الشرف أيضا بمناسبة إنتهاء فترة ولايته كرئيس لوزراء باكستان.