رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنتي المكتبات المركزية والجامعية "أون لاين"

المنوفية - محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنتى المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهرى، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية.

بدأ القاصد اللجنتين بتقديم التهنئة للدكتورة ناهد غنيم بتوليها منصب عميد كلية التربية، وتهنئة والدكتورة إيمان عبد السميع بتوليها منصب وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح القاصد أنه تم تستعراض الأنشطة والفعاليات التى قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يوليو، كما قامت اللجنتين بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات ومناقشة جدول أعمال الجلستين.

وأكد القاصد على أنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التى تم شراؤها أو إهداؤها إلى بعض مكتبات الكليات، بالإضافة إلى متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا

وأشار القاصد إلى أنه تم تدريب الكليات على نظام ميكنة الدراسات العليا بالكامل، حيث تم عمل ثلاث ورش عمل على مدار ٣ أيام خلال شهر يوليو بكلية العلوم جامعة المنوفية لتدريب العاملين بـ ۱۹ كلية على فتح البرنامج وقبول الطلاب وتسجيل الخطة، وتعديل مستويات الطلاب ورصد الدرجات والأعذار والغياب للطلاب.