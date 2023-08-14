رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المنشآت ويجتمع بمسئولى المقاولين العرب

المنوفية - محمود شاكر

اجتمع اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بمسئولين من شركة المقاولين العرب فرع الدلتا والمسند إليهم بعض أعمال المنشآت بالجامعة فى إطار متابعته الدورية لأعمال الإنشاءات .

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

أكد رئيس الجامعة أن هذا الاجتماع يعد استكمالا للاجتماع السابق لمتابعة ماتم الاتفاق عليه وماتم تنفيذه منذ الاجتماع السابق، ووجه بأهمية التركيز على الانتهاء من كافة أعمال تعلية مستشفى الطوارئ والذى يستهدف تطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية لجميع المواطنين المرتددين على المستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة على دعمه الكامل لتذليل أى عقبات وحل أى مشكلات فى سبيل الانتهاء من تعلية مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة والذى يضم ثلاثة أدوار موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى تخصيص دور بالكامل لزيادة أسرة الرعاية المركزة بسعة 56 سريرا، بالإضافة إلى تخصيص دور بالكامل كوحدة عمليات جراحية بسعة 11 غرفة عمليات بنظام الكبسولات المغلقة وهو نظام تعقيم ذاتي وفقا للمواصفات العالمية، أما الدور الأخير سيتم تخصيصه كقسم داخلي بسعة 60 سريرا لخدمة مرضى الطوارئ.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة ودعم التعاون بين الشركة والمسئولين بالجامعة من الشئون الهندسية ومركز الاستشارات والشئون القانونية والمالية والمشتريات والصيانة لمتابعة سير العمل دون أى عقبات.

وعقب الاجتماع عقد رئيس الجامعة الجلسة الشهرية للجنة المنشآت الجامعية لمتابعة سير العمل بالمشروعات القائمة والجارى العمل بها، ومناقشة التقارير المقدمة عن ما تم تنفيذه منذ الجلسة السابقة من أعمال المنشآت والصيانة، والمنصرف من الاعتماادات المالية حتى الآن.