رئيس الطود بالأقصر يشهد تسليم مشروعات لـ40 مستفيدا من "تكافل وكرامة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود ، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاقصر محمد حسين، الاحتفالية التي اقامتها مؤسسة مهنة ومستقبل تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم مشروعات برنامج فرصة لعدد 40 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " إبدأ من جديد"، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وشملت فعاليات الحفل تسليم عدد 40 ماكينة خياطة لعدد 40 سيدة من مستفيدي تكافل وكرامة بقرى مركز ومدينة الطود، وذلك بحضور أحمد بشير رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنة ومستقبل، والنوبي عبدالله مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالطود، وممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية بمحافظة الأقصر ومركز الطود والمستفيدين من المبادرة.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود أن هناك تعاونا مستمرا مع مديرية التضامن الاجتماعي والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات في سبيل رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتحسين مستوى المعيشة له وخاصة الفئات الأقل دخلا وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأوضح أحمد بشير رئيس مجلس إدارة أمناء المؤسسة، أنه تم تدريب 40 سيدة من مستفيدي تكافل وكرامة على أعمال حياكة الملابس وتنفيذ حقائب المدارس واليد والكتف طبقا لاختيار السيدات مشروع الخياطة من خلال البرنامج ،وعمل جلسات دعم لهم وتوفير الخامات والمعدات أثناء التدريب وتمليكهم أدوات الإنتاج التي تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، مقدما الشكر لمحافظة الأقصر ومركز ومدينة الطود ومديرية التضامن بالاقصر وممثلي برنامج فرصة والجمعيات الشريكة لتنفيذ المبادرة وذلك لتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات تنفيذ المبادرة لتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية للمستفيدين من البرنامج.



تسليم مشروعات لـ40 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بالطود



رئيس مدينة الطود يشهد تسليم مشروعات لـ40 مستفيد