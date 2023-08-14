التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 4 آلاف شكوى خلال 6 أشهر

كتب مدحت وهبة

نجح فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع العديد من الحالات من الأطفال والكبار بلا مأوى وحالات إنسانية وأسر بلا مأوى، وتم التدخل فى إطار من المهنية وآليات التعامل خاصة مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وتعامل فريق التدخل السريع مع 4 آلاف شكوى وبلاغ فى آخر 6 أشهر سواء مع الكبار أو الصغار، وأكثر من 70% من الحالات تم إيداعها دور الرعاية الاجتماعية والحالات التى ترفض يتم توفير بعض الخدمات لها مثل المأكولات والأغطية.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم منظومة عمل الفريق وتوفير كافة الإمكانات له للتعامل الفوري مع البلاغات على النطاق المركزي وفرق التدخل السريع بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمة المقدمة وسرعة الإنجاز، كما يتم العمل على محور رفع المهارات ودعم فريق التدخل السريع بأدوات التدريب المستمر فى مجالات إدارة الوقت والعمل الجماعي.