"جمعية مستثمري بدر" تحسم انتخابات مجلس إدارتها بالتزكية.. و«بهاء العادلي» رئيسًا

كتب إسلام سعيد

حسمت جمعية مستثمري مدينة بدر انتخابات مجلس ادارتها بالتزكية، وذلك بعد دعوة أعضاء جمعيتها العمومية للانعقاد أمس الأحد.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعًا عقب الجمعية العمومية مباشرة لتشكيل هيئة المكتب، وتم اختيار المهندس بهاء العادلي رئيسًا لمجلس الإدارة، عبدالرحمن الزعيم نائبا للرئيس، و رأفت قطب أمين عام للجمعية، ووليد أحمد أمين للصندوق، وضمت عضوية مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر كلا من عمرو فتوح، أيمن محمد، وعبدالحفيظ عبدالخالق.

وصرح المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري بدر في بيان صحفي بأنه تم تشكيل لجنة تنفيذية بالجمعية تضم في عضويتها كل من علي زين العابدين، محمد عبدالحميد عبدالمنعم، و محمد سمير شحاتة.

وأعرب العادلي عن فخره وامتنانه لثقة الأعضاء، مؤكدا التزام المجلس الجديد بخدمة مصالح المستثمرين وتحسين مناخ الإستثمار في مدينة بدر.

وأكد سعي الجمعية إلى تعزيز الأعمال الإنتاجية والتجارية والخدمية في مدينة بدر، وتوفير بيئة ملائمة للشركات والمستثمرين، وذلك عبر التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار الي أن مجلس الإدارة الجديد وضع استراتيجية عمل للجمعية خلال الدورة الجديدة، لافتا الي أنها ترتكز علي نحو 7 محاور أساسية وتستهدف تنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية بالمدينة.

أضاف العادلي أن المحور الأول يتضمن الإستمرار في تحديث قاعدة بيانات ديناميكية لكافة مستثمري المدينة واتاحتها للأعضاء بشكل دائم و عمل موقع للجمعية، فيما شمل المحور الثاني الإستمرار في السعي لتطوير مرافق المناطق الصناعية وحل المشاكل اليومية التي تواجه الاعضاء .

وأشار العادلي إلى أن المحور الثالث يشمل التعبير عن آراء المستثمرين وتمثيلهم أمام الجهات المختلفة بغرض إزالة العقبات التي تواجههم

ويتلخص المحور الرابع في الإستمرار في فتح سبل الاتصال الداخلي بين كافة مستثمري المدينة لدعم التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الخدمات البينية، بحسب " العادلي ".

وأوضح ان المحور الخامس يتضمن العمل علي توفير العمالة المطلوبة والمؤهلة لأنشطة المستثمرين، فيما تمثل المحور السادس في المشاركة المجتمعية و إطلاق مشروع الأسر المنتجه لرفع مستوي الحالة الاقتصادية لسكان المدينة.

وأكد العادلي أن المحور السابع يتضمن المساهمة في تصدير وتسويق المنتجات داخلياً وخارجياً عن طريق المشاركة او تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمنصات الإلكترونية واطلاق بعثات ووفود من رجال الأعمال إلى الأسواق الخارجية ولا سيما أفريقيا.