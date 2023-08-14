جامعة عين شمس تحصد الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي بالمهرجان الدولي بتونس

كتب محمود راغب

حصد منتخب التمثيل المسرحي ب جامعة عين شمس ، الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية، ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته الـ19، وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي "البوساء" وهو عرض مسرحي مأخوذ عن رواية البوساء لفيكتور هوجو ومن إخراج محمود حسن حجاج ( جراتسي ).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وحصل العرض على الجوائز الأتية:

1_ جائزة أفضل سينوغرافيا لبو بكر الشريف

2_ جائزة افضل اخراج للمخرج محمود حسن حجاج

3_ جائزة افضل ممثل دور تاني للطالب محمد عبد الجليل

4_ جائزة تشجعية في التمثيل للطالبه رموندا زخاري

5_ الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي وهذه الجائزة هي الاولى من نوعها التي تحصل عليها الجامعة ضمن المسابقات والمهرجانات الدولية

وتشكل الوفد المشارك من الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ومشرف الوفد ، وطارق أحمد القائم بعمل مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني، وعبد الفضيل كمال مشرف الطلبة، وكانت لجنة الاختيار بالمهرجان قد اختارت عرض جامعة عين شمس ليشارك فى المهرجان ممثلا عن مصر، حيث تعتبر هذه المشاركة هي المشاركة الرابعة لجامعة عين شمس ، بعد أن شاركت للمرة الأولى عام 1997 بالعرض المسرحي ( على جناح التبريزي وتابعه قفه ) من إخراج شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون الان وقد حصل العرض على جائزة البحث في التراث.

وشاركت الجامعة للمرة الثانية في عام 2003 بالعرض المسرحي (اللعبة ) المأخوذ عن النص المسرحي حرية المدينة لبرين فريل ومن إخراج محسن رزق أحد اكبر مخرجي مصر وقد حصل العرض على جائزة أفضل إخراج، وفي عام 2009 شاركت الجامعة بالعرض المسرحي "الملك لير" لوليم شكسبير وإخراج المخرج الكبير تامر كرم وقد شارك النجم الكوميدي مصطفى خاطر بعرض الملك لير ليحصل العرض على جائزة أفضل إخراج لتامر كرم وجائزة افضل ممثله دور تاني

وأكدت جامعة عين شمس فى بيان لها ، أنه لأول مرة في تاريخ جامعة عين شمس تحصل على الجائزة الكبرى في الدورة 19 وهي أفضل عرض مسرحي

وعدد 4جوائز أخري ما بين التمثيل والإخراج والسنوغرافيا .

وقد قامت إدارة المهرجان بتكريم حاتم ربيع رئيس وفد جامعة عين شمس ممثل مصر والذي تقدم بالشكر للدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وراعي الأنشطة الطلابية على الدعم الكبير للبعثة وعلى الدعم الذي تلقاه طلبة النشاط المسرحي لكي يصلوا إلى هذه المكانه الفنية التي من شأنها رفع اسم جامعة عين شمس عاليا بين مصاف الجامعات المصرية والعربية، مشيرا إلى أن حصول الجامعة على الجائزة ليس تكريم لجامعة عين شمس فحسب بل هو تكريم لإسم جمهورية مصر العربية.