جامعة الأقصر تنهي تجهيزات كلية العلوم الجديدة لدخول الدراسة العام المقبل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد جامعة الأقصر بقيادة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، خلال الأسابيع المقبلة لدخول العام الجامعى الجديد، وانطلاق الدراسة فى كلية جديدة بجانب الكليات المتواجدة حالياً بالجامعة، فالكلية الجديدة هى كلية العلوم بالأقصر لتكون إحدى الكليات الجديدة بالمحافظة لخدمة أبناء جنوب الصعيد مستقبلاً.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، إن قرار دخول كلية العلوم بجامعة الأقصر للخدمة العام الدراسي المقبل، جاء بقرار مجلس الوزراء، حيث كان قد وافق خلال نوفمبر من العام الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر.

ويضيف رئيس جامعة الأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الموافقة جاءت بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدا أن الكلية أصبحت جاهزة لإستقبال الطلاب العام المقبل، مشيراً إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها: "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، بجانب ملعب الكلية، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وكل من ساهم في استصدار هذا القرار، ودعمهم اللا متناهي لجامعة الأقصر الوليدة، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي، مهنئا أهل الاقصر، بقرار الموافقة على إنشاء كلية العلوم، والتي توفر التخصصات العلمية لتقليل الاغتراب.

وكانت قد استقبلت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت كل من: الدكتور محمود خضاري معله، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، ومقرر اللجنة، وعضوية كل من: الدكتور إلهامي علي عبد العزيز ترابيس، عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور، والدكتور جمال عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق، حيث استهلت اللجنة عملها بلقاء رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم، وتناول اللقاء، مناقشة الإمكانات المادية لكلية العلوم بجامعة الأقصر، والمقرر بدء الدراسة بها هذا العام، وقاموا بجولة بكلية العلوم، تفقدوا خلالها ملعب الكلية وهو متعدد الأغراض، والمعامل؛ "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، والمكاتب الإدارية وقاعات التدريس، والعيادة، والمكتبة.

وأشادت اللجنة بالإمكانات المادية بكلية العلوم، والتي تؤهلها لبدء الدراسة هذا العام؛ لتقدم خدماتها في البحث العلمي، ولأبناء محافظة الأقصر في التخصصات المختلفة، ورحب الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بلجنة قطاع العلوم الأساسية، مؤكدًا أنه من أهم القطاعات داخل المجلس الأعلى للجامعات، والذي يضم مجموعة خبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر تولي كلية العلوم اهتمامًا كبيرًا استعدادًا للدراسة بها، فضلًا عن دعمها بكافة التجهيزات اللوجستية، آملًا أن تصبح واحدة من أهم كليات العلوم الأساسية في مصر؛ مواكبة للتطور السريع في مجال العلوم الأساسية، وتفيد المجتمع الأقصري؛ تحقيقًا لدور الجامعة ورسالتها نحو خدمة المجتمع.



التجهيزات داخل كلية العلوم الجديدة بالأقصر



إنهاء معامل الحاسب الآلى داخل كلية العلوم الجديدة



جانب من تجهيزات المعامل بكلية العلوم



جولات لمتابعة تجهيزات كلية العلوم الجديدة



غرف الكتب والمعامل فى كلية العلوم الجديدة



غرف المعامل داخل كلية العلوم الجديدة



قيادات الجامعة خلال متابعة تجهيزات كلية العلوم الجديدة



كلية العلوم الجديدة بالأقصر



متابعة التجهيزات داخل كلية العلوم الجديدة