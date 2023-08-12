تعرف على تخصصات كليات جامعة طيبة التكنولوجية.. لطلاب الثانوية العامة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تضم محافظة الأقصر، بجانب جامعة الأقصر وكلياتها المختلفة من سياحة وفنادق وآثار وفنون جميلة وألسن وغيرها، جامعة طيبة التكنولوجية وكلياتها التى تؤهل طلبة الثانوية العامة بمجرد الدخول لها، والتى تعتبر جامعة حكومية ضمن قائمة الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها طبقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر، وهي مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع تطوير وبناء المهارات اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.

ويوجد مقر جامعة طيبة التكنولوجية فى منطقة الجامعات بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر على مساحة 130 ألف متر مربع، والتى تضم كليتين هما، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتى تطرح برنامجًا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية والتى تطرح برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، كما تضم الجامعة 3 معامل كيميائية، بالإضافة إلى معامل الحاسوب، و4 ورش نجارة و4 قاعات تدريسية و4 مدرجات، و5 ملاعب خماسية ومتعددة، ومسجد ومسرح ومطعم وكافيتريا وفندق تعليمي ومطعم تعليمي، وخدماتها تشمل سكن الطلاب وسكن الطالبات وسكن أعضاء هيئة التدريس، ويحصل الطالب على الدبلوم العالي التكنولوجي والبكالوريوس التكنولوجي في أي من تخصصاتها وكذلك تمنح الجامعة الماجستير المهنى والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، حيث بدأت الدراسة في الجامعة في سبتمبر 2022، وتقدم حالياً سلسلة من الدورات التدريبية للطلبة فى المصانع والشركات والفنادق والمطار وغيرها من الأماكن التى تبحث عن تخصصاتهم مستقبلاً.

ويقول الدكتور عادل زين الدين محمد موسي رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إنه يشترط للقبول في الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الدبلوم نظام الثلاث والخمس سنوات أو ما يعادلها، أو خريجي المعاهد المتوسطة، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح، ويقبل المتقدم بعد اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجامعة وهي من اختبار لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي، واختبار للمعلومات العامة في الرياضيات ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية بهذا الاختبار.

تدريبات لطلبة جامعة طيبة التكنولوجية فى مطار الأقصر الدولى



تدريبة طلبة جامعة طيبة التكنولوجية فى المصانع بالأقصر