تونس تؤكد أهمية مشروع "الممرات التجارية البرية" لدعم التجارة مع إفريقيا

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أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب القزاح، أهمية مشروع الأمانة العامة حول "الممرات التجارية البرية" لصالح بلدان شمال إفريقيا الذي سيساهم في تدعيم وتعزيز التبادل التجاري مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.



جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة – بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين مع وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر ZLECAf، في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس.



وأكدت الأطراف المعنية، بحسب البيان، أهمية هذا المشروع في تطوير المبادلات التجارية للبلدان الأعضاء في المنطقة، ومزيد تسهيل انسياب السلع التونسية والنفاذ إلى بقية بلدان القارة، خاصة تلك الدول غير المتاخمة للبحر على غرار التشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والتجارية والنتائج الإيجابية المنتظر تحقيقها.



تجدر الإشارة إلى أن "مقاربة الممرات" (Corridor Approach)، التي اعتمدتها الأمانة العامة للمنطقة القارية خلال الدورة العادية 25 لمجلس الاتحاد الإفريقي الذي انعقد في فبراير 2022، هي عبارة عن برنامج اقتصادي يهدف إلى ربط وتأهيل المعابر الحدودية بين الدول الأعضاء في المنطقة بهدف تسهيل التجارة فيما بينها؛ حيث تم إنجاز 5 ممرات في عدة مناطق من القارة، وسيكون هذا المشروع الأول لمنطقة شمال إفريقيا.