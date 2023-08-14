اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. 80% للطب و72% للصيدلة و68% للهندسة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:23 م
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. 80% للطب و72% للصيدلة و68% للهندسة أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023-2024

- 15 أغسطس .. موعد فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

 

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا اليوم الإثنين، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.
 
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع انتهى إلى فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين علي الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.
 
ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

ويشمل التقدم كافة الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:

 

أولًا.. الجامعات الخاصة وعددها 27 جامعة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").
 
ثانيًا.. الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).
 

ويحق للطلاب التقدم دون أداء اختبارات قبول، وتقتصر اختبارات على الحالات التالية:

 

- جامعات لها اتفاقيات دولية تنص على ضرورة إجراء اختبارات قدرات.
- بعض الكليات النوعية التي تتطلب مهارات خاصة .
- في حالة إجراء اختبارات قدرات، فإن الطلاب الذين سيتم قبولهم لابد أن يكونوا ممن أدوا الاختبارات واجتازوها.
وجاءت الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023/2024 على النحو التالي:
الثانوية العامة
 
 
69ebac63-fe52-4979-ae92-4d05d9a06356
 
 
6272267
 
وبالنسبة لطلاب مدارس STEM، فإن نسب الحدود الدنيا المُعلن عنها تسري أيضًا على هؤلاء الطلاب، وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدره 1.25 تُضرب في المجموع الكلي للطالب.
 

موقع التنسيق

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 ادبي

تنسيق المرحله الاولى للجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

2023مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 اليوم السابع

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى ادبي

تنسيق كليات الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

تسريب تنسيق الثانوية العامة 2023

نتيجه تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

التنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023علمى علوم

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023ادبى

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023رياضة

الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضه

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي اليوم السابع

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

موعد تنسيق المرحله الثانيه 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم اليوم السابع

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

موعد تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم من كام

رابط موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق 2023

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

تنسيق الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الاهلية

التقدم للجامعات الخاصة

الحد الادنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2023

الحد الادنى لتنسيق الجامعات الاهلية 2023



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2023 .. ترشيح 196 طالبا بالشعبة الأدبية لمعاهد التعليم العالى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 03:55 م

تنسيق الجامعات 2023.. الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:24 م

تنسيق الجامعات 2023.. هندسة المطرية جامعة حلوان تعلن عن برنامج للهندسة الإنشائية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:31 ص

تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل القبول بالمعاهد الخاصة للشعبة التجارية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:00 ص

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA

الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة