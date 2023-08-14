تعليم القاهرة تعلن عن بدء مجموعات الدعم المدرسى بأسعار رمزية

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء مجموعات الدعم المدرسى للشهادات العامة بالإدارات التعليمية، وذلك برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن مجموعات الدعم المدرسى تكون بأسعار رمزية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، مع إختيار أفضل المعلمين المتخصصين لتكون مجموعات الدعم المدرسى هى الطريق الحقيقي للتفوق من داخل المدرسة ، بالإضافة إلى أنها اليد الأمينة لطلابنا.

وأشار "موسى" إلى أنه جارى الإستعداد والتجهيز لبدء مجموعات الدعم المدرسى لمراحل النقل .

وفى السياق أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية (دوى) من خلال مبادرة ( بلدى أمانة ) لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والوقوف على ما تم إنجازه من خلال المبادرات التى تمت ووضع آليات جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة.