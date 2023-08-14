تعرف على نشاط خدمة السجون بالكنيسة الكاثوليكية

كتب: محمد الأحمدى

تهتم الكنيسة الكاثوليكية بالعديد من الخدمات فى المجتمع مثل خدمات معالجة متعاطى الإدمان وخدمات للشباب وخدمات للمرأة المعيلة، وكذلك خدمات تعليمية وصحية، بالإضافة إلى خدمة السجون.

ويقول الأب رفيق جريش رئيس مجلس إدارة جريدة حامل الرسالة التابعة للكنيسة الكاثوليكية إن خدمة السجون موجودة في كل كنائس مصر، وتقدم مكتب دياكونيا فى الكنيسة الكاثوليكية الخدمة لجميع المساجين، وذلك فى جميع الكنائس حيث تهتم الكنيسة بتوفير محامى للسجين وتنظيم الزيارات له والصلواتفي السجن، وفرص وجود قداس في السجن حيث تشجع الدولة هذا الأمر الأن بشكل كبير، وتساعد الكنيسة أيضا أسر المساجين فقيرة الحال، حيث تساعدالعائلة بتقديم عدد من المساعدات المادية والمعنوية أيضا.

وتابع خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة ليس لها علاقة بالجريمة، وتترك الأمر للمحامين فقط فكثير من المحامين يقدمون هذه الخدمة مجانا،وهناك من يحاولون أن يساعدوا بمبلغ بسيط، وحاليا أصبحت الزيارات ممكنة، مشيرا إلى أن الدولة سمحت بزيارات المساجين الأجانب مثل الأفارقة المهجرينأو الأجانب الذين قدموا أيضا للبلاد بهجرة غير شرعية.

وأشار إلى أن الكنيسة تزور هؤلاء المساجين وتساعدهم بعمل زيارات من الأباء إليهم لعظتهم بلغتهم، بالإضافة إلى محاولات دفع تذاكر الطيران لهم للعودة إلىبلادهم بعد حصولهم على حكم بالبراءة في حالة عدم دفع سفارتهم تذاكر الطيران الخاصة بهم.