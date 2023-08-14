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تعرف على أهم المشروعات الخضراء فى مصر

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:00 ص
تعرف على أهم المشروعات الخضراء فى مصر وزارة التخطيط - ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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حققت الدولة المصرية انجازات كبيرة فى التكيف مع المناخ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء.
 
وعن أهم المشروعات الخضراء بمصر، تتمثل في محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.
 
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024/2025 .
 
وتصل التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر بنحو 14.7 مليار دولار
 
ووصلت  تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" إلى 336 مليار جنيه في عدد من القطاعات منها :
 
النقل 300 مليار جنيه
 
الكهرباء 2.4 مليارجنيه
 
التنمية الـمحليّة 2.8 مليار جنيه
 
الري 26.4 مليار جنيه
 
الإسكان 4.5 مليار جنيه
 
38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام.
 
 25 مليار جنيه للطاقة النظيفة.
 
 22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة.
 
 18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة. 
 
14 مليار جنيه للري المستدام.  
 
11 مليار جنيه للزراعة المستدامة
 
 
 
 

المشروعات الخضراء

تغير المناخ

وزاره التخطيط

تبطين الترع



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