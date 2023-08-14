تحطم مروحية عسكرية في نيجيريا

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تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية كانت في طريقها إلى محافظة النيجر، في المنطقة الشمالية الوسطى من نيجيريا اليوم الاثنين.

ونقل موقع "صحارا ريبورترز" النيجيري عن مصادر قولهم إن الطائرة أقلعت من كادونا وكانت في طريقها إلى مينا، عاصمة محافظة النيجر عندما وقع الحادث.

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هناك إصابات في الحادث لعدم توافر مزيد من التفاصيل ولم تصدر القوات الجوية النيجيرية بيانًا رسميًا بشأن الحادث حتى الآن.

جدير بالذكر أن مروحية أخرى تحطمت في الأول من أغسطس في لاجوس ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.