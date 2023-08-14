تأجيل محاكمة قاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية لعدم وجود محام.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفل وإلقاء جثته داخل مصرف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل ديمشلت" إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل لانتداب محامي للدفاع عن المتهم وسماع المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار عبدالله عبدالله مطاوع، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد عبدالقادر الخطيب والمستشار السيد عبده منصور، نائبا الرئيس وأمانة سر محمود السيد محمود والسعيد مصطفى رجب في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم.إ.ا"، وشهرته "ابونعمة"، 34 عامًا عامل عادي ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس "محبوسًا" الى محكمة الجنايات المختصة لانه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار او ترصد بأن قام ضربه على رأسه بأداه "حديدة" ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي انه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادتة ،وتمكن بتلك الوسيلة اتمام جريمتة من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات واحرز وحاز اداة "حديدة" مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام قد تمكنوا من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس مقتول وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة في ابريل الماضي ليتبين قيام عاطل من التخلص منه لسرقة التوك توك الذي كان يستقله ولوجود عطل في التوك توك بعد سرقتة تركة وفر هاربًا.

البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ الى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة ايام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفاءه وأسباب تغيبه.

وفي وقت لاحق عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس، وبسؤال الأب أكد بأن التوك التوك ملكه وكان فى حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة ، وباستمرار عملية البحث جرى العثور على جثة الطفل المتغيب صباح بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلومترات من مكان العثور على التوك توك بين (بني عبيد وقرية ميت فارس).

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وذلك بعد تعرف أسرته عليه.

ووجه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة دكرنس للتوصل إلى مرتكب الواقعة.

وتوصلت التحريات لأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "إبراهيم.إ"، وشهرته "أبو نعمة" عاطل ومقيم بذات القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتحري عنه وبمواجهتة اعترف بإرتكابة الواقعة بعد ان رأى الطفل يقود توك توك وطلب توصيلة الى إحدى الأماكن النائية وقام بالتعدي عليه بالضرب والتخلص منه والقاءه بجوار مروي مائي بسبب كثرة ديونة ورغبتة في التحصل على التوك توك وبيعه.

وأضاف المتهم في اعترافاتة بمحضر الشرطة، انه بعد التخلص من الطفل فر هاربًا مستقلًا التوك توك إلا أنه لم يستطع تحريكه بسبب تلف بالكاوتش وتركة بجوار محطة قطار دكرنس.