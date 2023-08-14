جنايات المنصورة تنظر أولى جلسات محاكمة متهم بإنهاء حياة طفل فى الدقهلية

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفل "سائق توك توك" بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، محافظة الدقهلية، وإلقاء جثمانه في أحد المصارف المائية، بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم إبراهيم.إ.ا. وشهرته أبو نعمة، عامل عادي، ويبلغ من العمر 34 عاما، ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس، لمحكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهم في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل إبراهيم نادر السيد يونس من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ضربه على رأسه بأداة حديدة ثلاث ضربات قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات الدراجة البخارية والهاتف الجوال المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، وذلك حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وما أن أتم جريمته تمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز وحاز أداة حديدة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني