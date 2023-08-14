بكتيريا "العطائف" تعيش في أمعاء الحيوانات.. تعرف على أسباب انتقالها للإنسان

كتبت أسماء نصار

يعتبر داء العطائف أحد الأسباب الأربعة الرئيسية لأمراض الإسهال فى العالم وهو السبب الجرثومى الأكثر شيوعاً لالتهاب المعدة والأمعاء البشرى فى العالم، فقد كانت تُعرَف باسم بكتيريا الضمة أو الفيبريو، ثم غُيّر اسمها للبكتيريا العطيفة عام 1973 ميلادي، ولكن لم يُعرَف تأثيرها بالكامل على صحة الإنسان حتى الثمانينات.

وتعيش هذه البكتيريا فى أمعاء العديد من الحيوانات ذات الدم الدافئ، وتكثر الإصابة بها بين الحيوانات التي تؤكل كالدواجن، والمواشي، والغنم، والنعام، أو بين الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، ويمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

وفى التقرير التالى نتعرف على مسببات داء العطائف التي قد تنتج عن أحد الطرق التالية:

1- تناول اللحوم الملوثة أو غير المطبوخة جيداً خاصةً الدواجن.

2- التعامل مع الحيوانات المصابة.

3-شرب الماء الملوث أو الحليب الملوث وغير المبستر.

4- تناول الأطعمة المحضرة على الأسطح الملوثة.

5-ملامسة الأسطح الملوثة ببراز الأشخاص المصابين كالصنابير، وأزرار تنظيف المرحاض، والحفاضات.

6- التعامل مع الأطعمة الملوثة أو الماء الملوث.

7- العلاج غالباً ما يلاحظ المصاب بداء العطيفة التحسن في الأعراض خلال يومين إلى خمسة أيام، بينما قد يستغرق الشفاء التام مدة أسبوع.

8- وفي بعض الأحيان قد يتوقف الإسهال ويعود بعد فترة، أو يستمر لمدة تزيد عن الأسبوع.

9- يحتاج معظم المصابون إلى تناول كميات كبيرة من السوائل لتعويض ما تمّ فقدانه من الجسم ولكن في بعض الأحيان إذا كان المصاب يعاني من أمراض أخرى أو معرض للإصابة بالمضاعفات أو يشكو من الحمى، أو إسهال شديد، أو وجود دم مع الإسهال فيجب إعطاء بعض المضادات الحيوية كالأزيثروميسين والسيبروفلوكساسين.