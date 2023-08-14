بركان إتنا يسجل ثورانا جديدا ويفرض إغلاق مطار كاتانيا

فاطمة شوقى

سجل بركان اتنا ، الذى يقع فى جزيرة صقلية ويعتبر الأكثر نشاطا فى أوروبا ، انفجارا جديدا للحمم البركانية، ما أدى إلى إخراج سحابة من الرماد فوق مدينة كاتانيا، والتى أُجبرت على إغلاق مطارها وسط ذروة الموسم السياحى.

وأعلنت إدارة مطار كاتانيا في بيان أنه "بسبب النشاط البركاني لإيتنا ، تم إغلاق مطار كاتانيا " ، وطلب من الركاب التحقق مع شركات الطيران الخاصة بهم من أي تغييرات أو تحويلات محتملة ، وكذلك عند وصول الرحلات الجوية، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية

ويتزامن إغلاق المطار مع بداية الإجازات في 15 أغسطس ، والتي تُعرف شعبياً في إيطاليا باسم "فيراجوستو" ، ومع جزيرة صقلية كواحدة من الوجهات المفضلة للإيطاليين والأجانب في فصل الصيف.

ويتعرض بركان إتنا لثورات بركانية متكررة تغطي عادة المدن الصقلية المحيطة بها بالرماد ، والتى كانت أخرها في مايو.

وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV) هذا النشاط ، الذي "أصبح مصدرًا للحمم البركانية" ، مما أدى إلى إنتاج سحابة بركانية مشتتة بفعل الرياح الجنوبية ، بالإضافة إلى تحويل تدفق الحمم البركانية إلى جنوب فوهة البركان على ارتفاع 2800 متر.