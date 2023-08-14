أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص، عن انطلاق بطولة بورسعيد الصيفية للسباحة بمشاركة 1550 لاعبا ولاعبة، والتي تستضيفها محافظة بورسعيد بمجمع حمامات السباحة بالمدينة الرياضية خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري، وذلك بحضور سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو الاتحاد الدولي.

وأكد إسلام حمص، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، أن هذا العدد من اللاعبين المشاركين يعتبر قياسياً بالنسبة للبطولة منذ تاريخ انطلاقها.

وأوضح أن عدد اللاعبين المشاركين بالبطولة يمثلون 37 نادياً ومركز شباب وأكاديمية رياضية من داخل بورسعيد وعدد من المحافظات الأخرى، وهم: أكاديمية أجيال، نادي التجديف، نادي الشرق، نادي العمال، نادي الفنار، النادي المصري، نادي المنطقة الإقتصادية، أكاديمية الهضبة، نادي أولمبيا، نادي بنى عبيد، نادي التوكيلات الملاحية، نادي جزيرة الورد، مركز شباب سمنود، نادي صيد المحلة، مركز شباب إستاد بورسعيد، مركز شباب الزهور، مركز شباب سبورتنج، مركز شباب إستاد المنصورة، مركز شباب شطا، مركز شباب ميت غمر، نادي المريخ، نادي الديرس، نادي الصيد المصري، نادي العبد، نادي المستقبل، نادي المنصورة، نادي بورسعيد، نادي جامعة المنصورة، نادي دكرنس، نادي شربين الرياضي، نادي كفر الشيخ، نادي منشية الجنيدى، نادي ميت غمر، نادي هواة الصيد، نادي هيئة قناة السويس.