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انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان الأسبوع المقبل

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:50 ص
انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان الأسبوع المقبل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق الأسبوع المقبل امتحانات الثانوية العامة دور ثان، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى اللغة العربية والتربية الدينية السبت المقبل، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاهزية اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب على المدارس، إضافة إلى اختيار المراقبين والملاحظين ومقدرى درجات.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة عدد الطلاب الباقين للدور الثاني، وصل إلى 118 ألفا و605 طالب وطالبة، مؤكدة أن مدة امتحانات الدور الثانى 10 أيام فعلية، وتعقد الاختبارات بشكل يومى دون فواصل زمنية بين المواد وبعضها.
 
وقالت الوزارة، إن الاختبارات تنطلق الامتحانات يوم 19 أغسطس الجارى، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
 
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

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