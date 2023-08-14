المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة كابلات نحاسية من شركة بالعاشر من رمضان

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1574 لسنة 2023 جنايات كلي جنوب الزقازيق، ليوم 27 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: حمدي ع م م، 30 سنة، بائع خضار، وعلي ك ع ع، وحسام م ن ر، ونهى م ع م، 28 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 27 أبريل الماضي، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، تمكن المتهمون من الأول إلى الثالث من سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة (كابلات نحاسية) كان يحرسها المجني عليه "شعبان م ع"، والمملوكة لشركة "ب م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قد شدوا وثاق المجني عليه وهددوه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، وكان ذلك ليلًا وعن طريق كسر من الخارج، وسرقوا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه بنفس الوسيلة القسرية، فيما اشتركات المتهمة الرابعة بطريق المساعدة مع المتهمين بأن أعطتهم السيارة الرقيمة رال 7831، المستخدمة في ارتكاب الواقعة مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بائع خضار و3 عاطلين، بينهم سيدة، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم جميعًا بالاشتراك في سرقة كابلات نحاسية مملوكة لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.