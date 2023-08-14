المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء يواصل حملة طرق الأبواب

شمال سيناء - محمد حسين

واصل المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء حملته الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة".

وأعلن المجلس فى بيان ان الحملة استهدفت 4000 من السيدات والرجال والأطفال بقرى حي الفواخرية – حي السمران - السلايمة _ العبور-اسيوط - البحر–– منطقه الساحة الشعبية – منطقه نجمة سينا-ابي صقل –حى الكرامة سلمانة- رابعه – 6 اكتوبر – الشهداء – رمانه- ابو زريعى -حي الكوثر – الخروبه - الحسنة – بغداد-نخل بمراكز العريش والشيخ زويد و نخل و بئر العبد ،بعدد 2500 زيارة.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 6 أغسطس 2023 ، وتستمر على مدار شهرين ، يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .





