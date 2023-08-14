المؤبد لعاطلين ضبطا أثناء ترويج الهيروين فى المرج

كتب ـ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامهما بترويج المخدرات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجها فى المرج.

كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم المرج مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم المرج، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهما المواد المخدرة بدائرة القسم، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو ونصف، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة وأسلحة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.