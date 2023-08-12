اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 10:42 ص
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القوافل العلاجية لحياة كريمة تجرى اليوم الكشف الطبى على مواطنى أبو رماد بحلايب

السبت، 12 أغسطس 2023 10:00 ص
القوافل العلاجية لحياة كريمة تجرى اليوم الكشف الطبى على مواطنى أبو رماد بحلايب قافلة طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تبدأ القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم السبت، بإجراء الكشف الطبى على مواطنى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، ومن المقرر أن تستقر فيها لمدة يومين "السبت والأحد".
 
وتنتقل بعد ذلك القوافل العلاجية إلى مدينة مرسى علم، وتستغرق فيها يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 14 و15 أغسطس الجارى، حيث تستهدف فى مرسى علم قرية أبو غصون ووحدة مرسى علم" ومن مرسى علم تنتقل القوافل إلى قريتي النصر وأم الحويطات بسفاجا وهو اخر المطاف لقوافل حياه كريمة خلال أغسطس.
 
وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية خلال أغسطس الجارى فى محافظة البحر الأحمر، من قرية الزعفرانة شمالا التابعة لمدينة رأس غارب، وذلك يوم الأربعاء قبل الماضى واستغرقت فيها يومين.
 
وحسب الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، انتقلت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها فى قرية الزعفرانة، إلى قرية الأمل والجرف بمدينة القصير، حيث قضت فيها يومى الجمعة والسبت والأحد ثم الإثنين بقرية المستعمرة بالقصير.
 
واستكملت بعد ذلك بقرى الخير ورأس حدربه بالشلاتين وحلايب، ثم مدينة حلايب أمس وأول أمس الخميس واليوم وغدا بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب.

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