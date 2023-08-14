القبض على سائق أثناء إلقائه مخلفات "الرتش" بالطريق العام فى المقطم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (قائد سيارة نقل "بدون رخصة تسيير وبدون رخصة قيادة" - مقيم بدائرة القسم) أثناء إلقائه مخلفات "الرتش" بالطريق العام بمحور ياسر رزق اتجاه القاهرة الجديدة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (قائد سيارة نقل "بدون رخصة تسيير وبدون رخصة قيادة" - مقيم بدائرة القسم) أثناء إلقائه مخلفات "الرتش" بالطريق العام بمحور ياسر رزق اتجاه القاهرة الجديدة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة