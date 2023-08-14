اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:34 م
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القبض على سائق أثناء إلقائه مخلفات "الرتش" بالطريق العام فى المقطم

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:20 م
القبض على سائق أثناء إلقائه مخلفات "الرتش" بالطريق العام فى المقطم حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (قائد سيارة نقل "بدون رخصة تسيير وبدون رخصة قيادة" - مقيم بدائرة القسم) أثناء إلقائه مخلفات "الرتش" بالطريق العام بمحور ياسر رزق اتجاه القاهرة الجديدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط سائق

إلقاء مخالفات

سيارات نقل

قسم المقطم



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