القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس: مستشفى جديد للطوارئ وآخر لجراحات الأطفال

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس مشروع طموح وفى غاية الأهمية فى ضوء اهتمام جامعة عين شمس المستمر على تطوير والنهوض بالخدمة الطبية .

وأضافت القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن المدينة الطبية بجامعة عين شمس ستكون مشروع متكامل على مختلف المستويات من خدمة طبية وتعليم وتدريب طبى وجانب بحثى .

وأشارت إلى أن من أهم مشروعات المدينة الطبية تدشين مستشفى جديدة للطوارئ جارى العمل على تجهيزها والانتهاء منها على أعلى مستوى، ومستشفى تخصصية لجراحات الأطفال جارى أيضا الانتهاء منها قريبا .

وأضافت أن مستشفيات جامعة عين شمس تستقبل ما يقرب من مليون ونصف المليون مريض سنويا وتجرى حوالى 20 ألف عملية جراحية فى السنة .

وتطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك فى إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوى الذى سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.