الغرف التجارية: انخفاض بأسعار الدواجن وكيلو الفراخ بـ 68 جنيها في الأسواق

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 4 جنيهات للكيلو في المزرعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «سعر الفراخ في المزرعة بـ 60 جنيها، ومن المفترض ألا تباع بأكثر من 68 جنيها في الأسواق»، مشيرا إلى أن سعر طبق البيض في المزرعة يصل إلى 104 جنيهات ولا يجوز أن يتم بيعه بفارق يصل إلى 30 جنيها بالأسواق.

وأكد سيد أن أسعار الأعلاف تراجعت الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى ضرورة انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.

وشدد سيد على ضرورة اضطلاع الجهات الرقابية بمهامها خلال الفترة المقبلة، لإقرار انخفاض الأسعار الذي شهدته المزارع على أسواق التجزئة.