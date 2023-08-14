الصحة تحذر من 3 طرق خاطئة لعلاج حب الشباب.. وتنصح باجتنابها.. التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 طرق خاطئة لعلاج حب الشباب، مؤكدة ضرورة البعد عنها تماما والاعتماد على الطبيب في تشخيص وعلاج المرض وفقا للحالة المرضية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان من ضمن طرق العلاج الخاطئة لحب الشباب قيام البعض باستخدام الليمون أو الملح على البشرة وهو ما يسبب تهيج لبشرتك وتابعت : عدم التعرض للشمس مطلقا لا يعالج حب الشباب، فضلا عن عدم اللجوء لاستخدام مرطبات البشرة.

وعلق الدكتور حسن الفكهانى أستاذ الجلدية والتناسلية بطب المنيا وعضو الزمالة المصرية بوزارة الصحة قائلا ينبغى استشارة الطبيب دائما قبل اى قرار علاجى وتابع : قيتامين د هام جدا للحفاظ على الجلد من الاصابة بالامراض او التعرض للمضاعفات وتابع : نقص فيتامين د فى الجسم يسبب مشاكل كثيرة ووجودة بنسب متوازنه يساعد فى شفاء حب الشباب والصدفية والبهاق والالتهابات المتعددة للجلد .

وأضاف: فيتامين د يقوى جهاز المناعة في الجسم ويحمى من الامراض المناعية مثل الصدفية والتعلبة والزئبة الحمراء والغير المناعية مثل التهاب الغدد العرقية .

وتابع: يحتوي فيتامين د على خصائص مضادة للميكروبات، فإذا كان سبب حب الشباب هو فرط النمو البكتيري، فقد يساعد استخدام فيتامين د الموضعي على تهدئة حدة الأعراض خاصة في حالة حب الشباب المتكرر الذي يظهر باللون الأحمر والملتهب.

وطالب بالبعد عن ما اسماه بخرافات علاج حب الشباب المتمثلة في البعد عن الشمس واستخدام المحاليل الملحية على الجلد .