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السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية بشارع البحر الأعظم

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:50 م
السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية بشارع البحر الأعظم حريق_أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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اشتعل حريق بشقة سكنية فى شارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا باشتعال حريق بعقار في شارع البحر الأعظم، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة سكنية في العقار، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
 

حريق شقة

حريق شقة بشارع البحر الأعظم

الحماية المدنية بالجيزة

امن الجيزة



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