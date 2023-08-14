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الزراعة تطرح لحوما بلدية بـ200 جنيه للكيلو و165 جنيها للمجمد عبر 300 منفذ

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:00 ص
الزراعة تطرح لحوما بلدية بـ200 جنيه للكيلو و165 جنيها للمجمد عبر 300 منفذ منافذ بيع اللحوم - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن طرح اللحوم فى منافذ الوزارة بسعر 200 جنيه للكيلو البلدى و165 جنيهاً للمجمد ، مع الاستمرار فى ضخ السلع الغذائية الأساسية فى كافة المنافذ بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة تصل فى بعض السلع إلى 40%.
 
وأوضح أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة للمتابعة، أنه يتم توفير مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة التى تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.
 
وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها لتصل إلى 300 منفذ لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.
 
وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية، مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أما التصنيع فقالت مصادر مسئولة بالوزارة إنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.
 
 

وزارة الزراعة

اللحوم

الدواجن



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