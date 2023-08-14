الرئيس السيسى وعاهل الأردن يؤكدان دعمهما لـ"أبو مازن" فى الدفاع عن مصالح الفلسطينيين

كتب محمد الجالى

أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم بمدينة العلمين الجديد.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.