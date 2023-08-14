الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

كتب ــ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين محافظة البحيرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وتبين أن المتهمين تربحوا جميعا مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجالات مختلفة (شراء الأراضى الزراعية – شراء العقارات والوحدات السكنية - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بــ (35 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.