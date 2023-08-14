الجيزة: رفع تعديات وغلق مطاعم مخالفة بالبدرشين وأوسيم استجابة لشكاوى المواطنين

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن نتائج جهود المراكز والأحياء في التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ففي مركز ومدينة البدرشين، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس المدينة بشن حملة من إدارة رخص المحال للتفتيش على أحد مطاعم بمنطقة ميت رهينة نظراً للأضرار التى يتسبب بها للأهالى، حيث تبين أن المطعم يعمل بدون ترخيص وبحدث ضوضاء ويتعدي علي الطريق العام، وعلى الفور وبالتعاون مع شرطة المرافق تم إغلاق وتشميع المطعم.

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، قامت إدارة النظافة بالمدينة برفع تجمع للمخلفات بمنطقة الجامع الكبير بمناشى البلد، استجابةً لمطالب المواطنين من سكان المنطقة.

وفي مركز ومدينة أوسيم، تم رفع تعديات مطعم بشارع عزبة اليمن والتشديد بعدم التعدي مجدداً على الطريق العام والالتزام بمواعيد الغلق لتضرر المواطنين القاطنين بالمنطقه من اعاقته لحركة المارة وقيامه بالعمل على مدار اليوم وإحداث ضوضاء.