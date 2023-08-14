اليوم السابع
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البنك الأهلى: شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار من خلال بطاقات ائتمانية لبنوك خارج مصر

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:19 م
البنك الأهلى: شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار من خلال بطاقات ائتمانية لبنوك خارج مصر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي
كتب هانى الحوتى

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قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إنه سيتم إتاحة شراء وثيقة المصريين بالخارج عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة، على أن يتم شرائها من خلال بطاقة ائتمان أو خصم من خارج مصر، ولا يقبل شرائها من خلال أي بطاقة لبنوك محلية، مضيفًا أن عدد من موظفي شركة مصر لتأمينات الحياة يتواجدون ببع فروع البنك لتوضيح تفاصيل الوثيقة لأي عملاء يرغبون في التسجيل على المنصة أو التعرف على المنتجات.
 
أشاد "عكاشة"، ردًا على أسئلة الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الإثنين، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 
 
ومن جانبه قال أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار سيتم في خلال مدة أقصاها 10 دقائق عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة، ولن يتم دفع أقساط بل سيتاح شراء كل وثيقة منفردة، مضيفًا أن المنصة لا تشترط وجود أوراق إقامة للعميل خارج مصر، ولكن من خلال بطاقات ائتمانية لبنوك في الخارج.
 
وأضاف أن وثيقة معاش بكرة متاحة للمقيمين في الخارج من سن 18 وحتى 59 سنة، على أن يكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، وسيتم صرف المعاش إما بناءً على عمر العميل وكذلك سن الاستحقاق المتفق عليه، ويتاح من خلال المنصة حساب المعاش المحدد لكل عميل بعد تاريخ الاستحقاق، كما سيتم إرسال للمكتتبين في الوثيقة قيمة الوثائق التي اشتراها، وكذلك حجم المعاش الذي سيتم صرفه.
 
وأشار إلى أن وثيقة معاش بكرة بالدولار تصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

الرقابة المالية

وثيقة المصريين بالخارج

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شراء وثيقة المصريين بالخارج



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