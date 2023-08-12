الكشف على 1481 حالة خلال قافلة طبية بقرية هوارة مركز مطاى ضمن "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.