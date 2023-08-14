الأرصاد الأردنية: صيف 2020 سجل الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة بالمملكة

وكالات

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردني رائد ال خطاب ، إن صيف 2020 ما زال صاحب الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة عظمى جرى رصدها ومسجلة في البنك المناخي الاردني التابع لإدارة الأرصاد الجوية الأردنية والتي سجلت في منطقة دير علا (غور الوسط) وبلغت 50.1 درجة مئوية.

وأشار، في بيان صحفي مساء الأحد، إنه مع تأثر المملكة بالموجة الحارة يومي السبت والأحد، كان من المتوقع أن تكون ذروة الموجة في هذين اليومين حيث سجلت محطة رصد الباقورة أعلى درجة حرارة إذ وصلت تقريبا الى 47 درجة مئوية.