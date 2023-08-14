اعرف شروط مسابقة التموين والجوائز لتصميم الهوية التجارية لأسواق المزارعين

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية مسابقة تصميم أفضل شعار وهوية بصرية تعكس أهداف مشروع "أسواق المزارعين" فى مصر، وذلك دعما للمواهب المتميزة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

ونشر الموقع الرسمى لوزارة التموين شروط المسابقة، حيث تتلخص فكرة مشروع أسواق المزارعين من بنية سوقية حديثة لضمان وصول سلع جيدة ومؤمنة للمستهلك بطريقة مباشرة مكملاً للأسواق الصناعية والزراعية الكبرى، وذلك بغية تحقيق وإيجاد نظام غذائى مستدام والذى يعد هدفًا رئيسيًا من أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs) ويتماشى مع آليات السوق ويعمل على تعظيم أرباح المزارع.

الفئات المستهدفة:

المزارعون والمنتجون المحليون وكذا المستهلكون من المجتمع والجمعيات الزراعية اضافة إلى العاملين بمنظومة المزارع السمكية.

شروط التصميم الفائز:

·أن يكون التصميم معبراً بشكل بصرى ومختصر عن نشاط مشروع "أسواق المزارعين".

· أن تكون الألوان المستخدمة فى التصميم معبرة عن هوية النشاط.

· أن يحقق التصميم هوية بصرية وتسويقية للنشاط.

·يجب أن يحتوى التصميم عبارة "أسواق المزارعين" وFarmers Markets بشكل واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

·أن يكون التصميم مبتكراً ويعكس مفهوم أسواق المزارعين.

·أن لا يكون التصميم مشابهاً أو مقارباً لأى تصميمات أخرى.

· أن يكون التصميم فى صيغة عالية الدقة والجودة.

·أن يتم تقديم التصميم بالصيغة الإلكترونية (PDF أو AI).

·أن يكون التصميم مراعياً لكافة الاستخدامات فى كافة الوسائط الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية.

. أن يتضمن العرض المقدم نسخة ملونة بالإضافة إلى نسخة أبيض وأسود.

· أن يكون التصميم مناسباً للاستخدام بشكل أفقى وعمودى.

· أن يتضمن العرض شرحاً لفكر المصمم فى تحقيق الهوية البصرية والتسويقية للشعار.

· أن يكون الإطار العام للتصميم بنسبة 1:1 وأن تكون المساحة الفارغة حول التصميم بنسبة %20 من مساحة الإطار.

·أن يشتمل العرض المقدم على كافة بيانات التواصل مع المصمم.

· يمكن للأفراد أو الشركات التقدم بالاشتراك فى المسابقة.

· يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

· يسمح لكل فرد أو شركة أن تتقدم بتصميم واحد فقط.

خامساً الجوائز:

سيتم تخصيص مكافأة مالية لأفضل ثلاث تصميمات وفقاً للآتي:

- الجائزة الأولى مبلغ 75 ألف جنيه

- الجائزة الثانية مبلغ وقدره 40 ألف جنيه

- الجائزة الثالثة مبلغ وقدره 35 ألف جنيه

ويأتى ذلك فى ضوء توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحداث نقلة نوعية فى منظومة التجارة الداخلية والتى ستؤثر بالإيجاب بشكل مباشر على النظام الزراعى وحدوث التقارب المنشود بين الريف والحضر وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بالمزارعين وقطاع الإنتاج الزراعى لتنمية الاقتصاد الزراعى وكذلك تنمية فكر وريادة الأعمال لدى المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية المحلية الاصيلة حيث سيتم إقامة أسواق المزارعين فى عدد من المحافظات لطرح المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلك مما سيعزز التواصل بين المزارع والمستهلك ويقل الفجوة الثقافية بين الريف والحضر.

وتتضمن أهداف المشروع إلى توفير واتاحة المنتجات الزراعية من المزارعين والمنتجات اليدوية المحلية الصنع من المنتجين إلى المستهلك بشكل مباشر، الأمر الذى يؤدى إلى تقليل حلقات التداول وزيادة جودة المنتج مع ضمان طرحة بالأسواق بأسعار جيدة وتعظيم دور المزارعين وتسهيل عمليات وصول وبيع منتجاتهم من خلال منظومة إدارية احترافية زيادة وتحسين أسواق المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية عن طريق بناء نظام إدارى كفء يخدم كافة المشاركين من خلال تدريبهم وتثقيفهم ورفع قدراتهم التسويقية والبيعية.

ويمكن للأفراد أو الشركات المصرية التقدم بالاشتراك فى المسابقة وان تكون التصميمات خاصة بهذه المسابقة فقط ولم يسبق تقييمها من قبل أو تقديمها فى مسابقات أخرى وأن تكون التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه وتعود ملكية التصميم بالكامل لوزارة التموين والتجارة الداخلية مع احتفاظها بالحق فى إجراء أى تعديل مستقبلى على التصميم دون الرجوع إلى المصمم كما سيتم استبعاد أى مشاركة يتم نشرها قب الإعلان الرسمى ويتم الاستفسار على البريد الإلكترونى " info@msit.gov.eg، وأن آخر موعد لاستلام المشاركات يوم 17 أغسطس الجارى.