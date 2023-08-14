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اشتعال حريق بمحل تجارى فى منطقة بولاق الدكرور

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:44 م
اشتعال حريق بمحل تجارى فى منطقة بولاق الدكرور السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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اندلع حريق بمحل تجاري، فى شارع التقسيم الأول بمنطقة بولاق الدكرور وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق أسفل مبنى في منطقة بولاق الدكرور، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ  وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجاري، ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

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