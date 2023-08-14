اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:35 م
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احذر.. ارتفاع مستوى السكر فى الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:00 م
احذر.. ارتفاع مستوى السكر فى الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى السكريات
كتبت نهير عبد النبى

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حذرت الدكتور زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء من ارتفاع مستوى السكر في الدم، لأنه يزيد من الإصابة بأمراض الكلى، أشارت إلى أنه عادة يجري الحديث عن مخاطر السكر ودوره في زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري، ولكن نتائج دراسات حديثة أظهرت أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى، بحسب ما ذكره موقع "نوفوستي".

قالت: "السكر ليس مجرد ملعقة من مسحوق في الشاي إو القهوة بل معها الحلويات والمعجنات والمياه الغازية المحلاة والزبادي المضافة إليه المنكهات والصلصات الجاهزة بما فيها فول الصويا".

وأضافت، أن وجود هذه الأشياء بكثرة في النظام الغذائي، فإن خطر تكون الحصى في الكلى يرتفع، لقد أكد العلماء أن الشخص الذي يحصل على ربع السعرات الحرارية في اليوم من السكر المضاف، يتضاعف خطر تكون حصى الكلى لديه.

وحسب ما  ذكره موقع helthy  من الممكن استبدال الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من السكر بالأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحد من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.


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