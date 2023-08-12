7 أجزاء بالجسم تحذرك من ارتفاع مستوى السكر فى الدم..منها الجلد

كتبت فاطمة خليل

مرض السكر من الأمراض الشائعة التي يعانى منها الكثير من الناس حول العالم، في هذا التقرير نتعرف على 7 أجزاء بالجسم تحذرك من ارتفاع مستوى السكر في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الجلد



يمكن للجلد، وهو أكبر عضو في الجسم، أن يقدم أدلة دقيقة ولكنها مهمة حول مرض السكري.



يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري في كثير من الأحيان من جفاف وحكة في الجلد بسبب الجفاف الناتج عن كثرة التبول، وهي السمة المميزة للحالة.



علاوة على ذلك، فإن وجود الشواك الأسود- بقع داكنة وسميكة من الجلد، عادة في طيات الجسم - يمكن أن يشير إلى مقاومة الأنسولين، وغالبًا ما تكون مقدمة لمرض السكري من النوع الثانى.



بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية. العيون يمكن أن يكون لمرض السكري تأثير عميق على العينين، مما قد يؤدي إلى حالة تسمى اعتلال الشبكية السكري. يؤدي هذا الاضطراب التدريجي إلى إتلاف الأوعية الدموية في شبكية العين، ما يضعف الرؤية.



قد تشير الاضطرابات البصرية، مثل الرؤية غير الواضحة أو المتقلبة ، أو صعوبة التركيز، أو التغيرات المفاجئة في البصر، إلى بداية اعتلال الشبكية السكري. تعد فحوصات العين المنتظمة ضرورية لاكتشاف وإدارة هذه المضاعفات.

القدم والساق يعد تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) وضعف الدورة الدموية من المضاعفات الشائعة لمرض السكري، وخاصةً التي تصيب الأطراف السفلية.



يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى وخز أو تنميل أو حتى ألم في القدمين والساقين.

علاوة على ذلك ، فإن انخفاض تدفق الدم يزيد من خطر الإصابة بقرح القدم السكرية والالتهابات ، مما قد يستلزم البتر إذا تُرك دون علاج.



تعتبر العناية السليمة بالقدم والفحوصات المنتظمة ضرورية لمنع هذه المضاعفات.

الكلى

يعتبر مرض السكري سببًا رئيسيًا لأمراض الكلى ، والمعروف أيضًا باسم اعتلال الكلية السكري.تضعف هذه الحالة تدريجيًا وظائف الكلى ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى الفشل الكلوي.

