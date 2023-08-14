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الإثنين، 14 أغسطس 2023 08:00 م
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اجتماع مشترك بين "الصحة والتعليم" بالدقهلية لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:23 م
اجتماع مشترك بين "الصحة والتعليم" بالدقهلية لبحث الاستعدادات للعام الدراسى الجديد اجتماع مشترك بين التعليم والصحة بالدقهلية
الدقهلية _ شريف الديب

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عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بديوان المديرية، اجتماعاً مشتركاً اليوم مع الدكتور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لبحث استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

حضر الاجتماع من جانب الصحة الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، ومديرى الإدارات الفنية بالطب الوقائى، علاوة على مديرى عموم الادارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية 

بحث الاجتماع تعزيز صحة الطلاب فى السن المدرسى من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة، مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها.

وتناول المجتمعون تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين ادارة المدرسة والفرق الطبية ووضع خطة للفحص الطبى الشامل للطلاب ومتابعة تنفيذها.

وشددوا على متابعة نظافة المدارس من الداخل "أفنيه وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار"، والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية للإشراف على المقصف ومطابقة الاغذية الموجودة به للشروط الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد.

 
اجتماع مشترك بين التعليم والصحة بالدقهلية (1)
اجتماع مشترك بين التعليم والصحة بالدقهلية (1)

اجتماع مشترك بين التعليم والصحة بالدقهلية (2)
اجتماع مشترك بين التعليم والصحة بالدقهلية (2)

اجتماع مشترك بين التعليم والصحة بالدقهلية (3)
اجتماع مشترك بين التعليم والصحة بالدقهلية (3)

 


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العام الدراسي الجديد

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