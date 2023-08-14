إنقاذ شاب من جلطة مفاجئة بعد توقف عضلة القلب في الشرقية.. اعرف التفاصيل

تمكن طاقم طبي بمستشفى القرين المركزى بمحافظة الشرقية، من إنقاذ حياة شاب فى العقد الثالث من الموت بعد توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة ونصف، لإصابته بجلطة حادة بالشريان التاجي الرئيسي للقلب.

حيث استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى القرين المركزى، شابا في العقد الثالث من عمره، مصابٱ بتوقف مفاجئ بعضلة القلب، وتم إبلاغ إدارة المستشفي، والتى أمرت علي الفور بالتوجه الى قسم الطوارئ من أطباء القلب، لتبدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوى، بقيادة الدكتور "عزت عبد الحميد" طبيب العناية المركزة بالمستشفى،وقام الفريق الطبى بعمل إنعاش قلبي رئوي للحالة، ليعود قلبه للحياة نتيجة جلطة حادة في القلب تم التعامل معها.

حيث قام الفريق الطبي بعمل "CPR " وإعطاء ادرينالين و صدمة كهربائية لتنشيط عضلة القلب وتركيب أنبوبة حنجرية وتنفس صناعي وإعطاء مذيب للجلطة وسط ضغوط كبيرة لخوف ذويه على حياته ليعود النبض لقلب المريض بعد مجهود من الفريق الطبي استمرت لمدة ساعة ونصف، وبعد استعادته للوعى تم فصله من التنفس الصناعى،و تحويله لإجراء قسطرة عاجلة بالقلب.

من جانبه وجه الدكتور صلاح عطوة ،مدير المستشفى، الشكر إلى الفريق الطبي لسرعة التعامل مع الحالة وتقديم الخدمة الطبية له فى أسرع وقت مما كان له أثر فى إنقاذ حياته.